Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν δίνουν αμνηστία στους κρατικούς λειτουργούς - Φόβος και απελπισία στην Καμπούλ

Γενική αμνηστία για όλους τους κρατικούς λειτουργούς ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Ταλιμπάν, που ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν. Παράλληλα, τους κάλεσαν να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Την ίδια ώρα, στην Καμπούλ χιλιάδες Αφγανοί είναι τρομοκρατημένοι και απελπισμένοι, αγωνιούν για την επόμενη ημέρα και ψάχνουν τρόπους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

«Κηρύχθηκε γενική αμνηστία για όλους (...), συνεπώς οφείλετε να επιστρέψετε με πλήρη εμπιστοσύνη στις καθημερινές συνήθειές σας», αναφέρουν οι Ταλιμπάν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Αν και από την πρώτη στιγμή, όλοι φοβήθηκαν πως οι μαχητές των Ταλιμπάν θα άρχιζαν τις θηριωδίες, τα βασανιστήρια και τις δημόσιες εκτελέσεις, δύο ημέρες μετά την κατάληψη της Καμπούλ έσπευσαν να ανακοινώσουν γενική αμνηστία στους κρατικούς λειτουργούς.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αφγανοί ψάχνουν τρόπους να εγκαταλείψουν τη χώρα, με τις εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ να είναι συγκλονιστικές.

Από σήμερα το πρωί, στρατιωτικά αεροσκάφη που εκκενώνουν διπλωμάτες και πολίτες από το Αφγανιστάν άρχισαν να απογειώνονται ξανά, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας.

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj