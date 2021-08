Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν καλούν τους πολίτες να παραδώσουν τα όπλα τους - Τι «υποσχέθηκαν» για την επόμενη ημέρα

Στα ύψη είναι η ανησυχία τόσο στην παγκόσμια κοινότητα όσο και στο Αφγανιστάν μετά την ολική και ταχεία επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Η δραματική εξέλιξη συνιστά σαφώς ήττα της Δύσης και προκαλεί έντονο προβληματισμό για την «επόμενη μέρα» σε μια εύφλεκτη περιοχή.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι οι πολίτες του Αφγανιστάν καλούνται να παραδώσουν τα όπλα και τα πυρομαχικά που διαθέτουν στο ισλαμιστικό κίνημα, που έχει καταλάβει τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της χώρας και μπήκε στην πρωτεύουσα Καμπούλ την Κυριακή.Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισλαμιστές μαχητές διατάχθηκαν από την ηγεσία τους να μην πανηγυρίζουν τη νίκη τους.

Ακόμη, υποσχέθηκε ότι οι ηγέτες των Ταλιμπάν θα κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε την τελευταία 20ετία, που ζούσαν στην παρανομία.«Αργά, σταδιακά, ο κόσμος θα δει όλους τους ηγέτες μας, δεν θα υπάρχει κανένα πέπλο μυστικότητας», διαβεβαίωσε το στέλεχος των Ταλιμπάν, που θέλησε να μην κατονομαστεί, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εν τω μεταξύ, δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών, με τον αντιπρόεδρο να αρνείται να παραδοθεί.

Την Τρίτη οι Ταλιμπάν παραχώρησαν την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων υποστήριξαν πως δεν επιθυμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς και ότι στοχεύουν σε ειρηνικές σχέσεις με άλλα κράτη, με τον εκπρόσωπό τους, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ «κανονικότητας» και να εξωραΐσει την εικόνα τους.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”



Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control



Latest: https://t.co/IUtAPurBs4 pic.twitter.com/0NLuuc6FwE