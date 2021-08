Αφγανιστάν - Σοκάρει η πρώτη γυναίκα δήμαρχος: Περιμένω να έρθουν να με σκοτώσουν

H 29χρονη Zarifa Ghafari είναι από τις λίγες γυναίκες που σε τόσο νεαρή ηλικία κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να καταξιωθούν επαγγελματικά. Στα 27 της χρόνια έγινε η πρώτη γυναίκα αλλά και η νεότερη δήμαρχος σε ολόκληρο το Αφγανιστάν και έκανε τους πάντες να μιλάνε για το ταλέντο και την προσωπικότητά της.

Με τους Ταλιμπάν, όμως, να βρίσκονται κοντά και να πρεσβεύουν τις "απαρχαιωμένες" και απόλυτα ρατσιστικές ιδεολογίες τους, η ίδια δεν μπόρεσε να κρατήσει την θέση της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί σε ένα ασφαλέστερο πόστο, στο υπουργείο Άμυνας της Καμπούλ, κι ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των στρατιωτικών.

Μέχρι πρόσφατα η ίδια ήταν αρκετά ικανοποιημένη για την ζωή τους. Είχε μια καλή δουλειά, ήταν ευχαριστημένη με την τροπή της προσωπικής της ζωής, είχε στην αγκαλιά της τα παιδιά της και σχεδίαζε το μέλλον της - όπως κάθε γυναίκα της ηλικίας της. Την Κυριακή, όμως - με την είσοδο των Ταλιμπάν στο Καμπούλ- όλα άλλαξαν αστραπιαία. Αντιλαμβανόμενη το αδιέξοδο, αποκάλυψε πως απλώς περιμένει την στιγμή που θα την σκοτώσουν.

«Κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι μαζί τους και με το σύζυγό μου. Και θα έρθουν για ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Έτσι κι αλλιώς, πού να πάω;» είπε στο inews.com και συγκλόνισε τους πάντες.

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE