Κύπρος: Θύελλα αντιδράσεων για την επίσκεψη Ολλανδής βουλευτή στα κατεχόμενα - Τι έγραψε στο Twitter

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο, η επίσκεψη της Ολλανδής βουλευτή Λιάν Ντεν Χάαν, στα κατεχόμενα και η ανάρτησή της για την ανεπίσημη συνάντηση με τον λεγόμενο υπουργό Τουρισμού του ψευδοκράτους, Φικρί Ατάογλου.

Στην ανάρτησή της η κ. Ντεν Χάαν, αναγνωρίζει τον Ατάογλου ως υπουργό και το ψευδοκράτος ως Βόρεια Κύπρο.

«Σήμερα είχα μια ανεπίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού της «Βορείας Κύπρου». Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, μιλήσαμε για τον τουρισμό στην «Βόρεια Κύπρο» και πόσο δύσκολα είναι λόγω της πανδημίας», έγραψε στο twitter η Ολλανδή βουλευτής.

Today I had an informal meeting with the minister of Tourism of North Cyprus. An interesting meeting, we talked about the tourism on North Cyprus and how hard it is during the Covid pandemic. #KKTC #kibris pic.twitter.com/jCtbAeGBFm — Liane den Haan (@LianedenHaan) August 12, 2021

«Ανεπίσημα μιλώντας, είστε ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπείτε, την επίσημη πολιτική του και τις ευρωπαϊκές αξίες. Υποστηρίζετε την εθνοκάθαρση και την κατοχή», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Informally speaking, you are a disgrace for the institution you represent, it’s formal policy, and the European values. You stand for ethnic cleansing and occupation https://t.co/kM4BugIuWj — ConstantinosPetrides (@Petrides_C) August 17, 2021

Προηγήθηκε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ανάλογη κίνηση από τον ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΕΛΚ Λουκά Φουρλά, o οποίος ανέφερε στην κ. Χααν ότι η πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ήταν σε ευρωπαϊκό έδαφος που έχει καταληφθεί από την Τουρκία, η σημαία της οποίας βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτήν. Επίσης, τόνισε πως είναι ντροπή της να μιλά για «τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου», καλώντας την παράλληλα να απαντήσει εάν γνώριζε που πήγε.

Your recent visit took place on European territory 🇨🇾🇪🇺 occupied by the country🇹🇷 whose flag is right behind you. Shame on you for talking about " kktc". You didnt know where you were going Ms @LianedenHaan? pic.twitter.com/YC7JHPuXsc — Loucas Fourlas, MEP (@loucas_fourlas) August 17, 2021

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν εκεί. Κύπριοι δημοσιογράφοι, λειτουργοί υπουργείων και άλλοι, εξέφρασαν την αντίθεσή τους απαντώντας στην ανάρτηση της βουλευτίνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ολλανδή βουλευτής από την πλευρά της εμφανίζεται αμετανόητη.Σε απάντηση χρήστη, πως η λεγόμενη «Βόρεια Κύπρος» καταλήφθηκε από την Τουρκία και δεν μπορεί να μιλά μια βουλεύτρια με παράνομο Υπουργό, απάντησε πως «ήταν μια άτυπη συνομιλία και δεν πήγε σαν βουλευτής», εισπράττοντας σύμφωνα με το sigmalive, πληρωμένη απάντηση, εάν η επόμενή της συνάντηση θα είναι με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.