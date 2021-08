Φρίκη στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν γυναίκα επειδή δεν φορούσε μπούρκα (Σκληρή εικόνα)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η εν ψυχρώ εκτέλεση γυναίκας σε επαρχία του Αφγανιστάν από μαχητές των Ταλιμπάν, επειδή δεν φορούσε μπούρκα.

Η είδηση βλέπει το φως της δημοσιότητας μία ημέρα αφού ο εκπρόσωπός τους Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δεσμεύτηκε σε συνέντευξη Τύπου υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εντός του πλαισίου του ισλαμικού νόμου, ωστόσο δεν είναι γνωστό πότε έγινε η εκτέλεση.

«Οι γυναίκες μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης να ζουν εντός του πλαισίου της σαρία. Οι γυναίκες μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα. Εχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς» δήλωσε ο Μπουτζαχίντ, ενώ το Fox News μεταδίδει τη φωτογραφία μίας γυναίκας που κείτεται στο έδαφος μέσα σε λίμνη αίματος με τους αγαπημένους της να βρίσκονται γύρω της και να θρηνούν.

Οι Ταλιμπάν τη σκότωσαν γιατί δεν φορούσε μπούρκα σε δημόσιο χώρο, σύμφωνα με το Fox News.

Την Τρίτη οι Ταλιμπάν παραχώρησαν την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων υποστήριξαν πως δεν επιθυμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς και ότι στοχεύουν σε ειρηνικές σχέσεις με άλλα κράτη, με τον εκπρόσωπό τους, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ «κανονικότητας» και να εξωραΐσει την εικόνα τους.

