Αφγανιστάν - Οι Ταλιμπάν σκορπούν τον τρόμο: Απρόκλητη βία, ξυλοδαρμοί παιδιών και γυναικών, πυροβολισμοί (Βίντεο)

Τον απόλυτο τρόμο βιώνουν οι Αφγανοί, μετά την ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, καθώς έχουν αρχίσει να καταγράφονται από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ διεθνών μέσων ενημέρωσης σοκαριστικές εικόνες στους δρόμους της χώρας.

Μπορεί οι μαχητές των Ταλιμπάν να διαμηνύουν ότι δεν θα εκδικηθούν τους Αφγανούς πρώην στρατιώτες, μέλη που υποστηρίζονταν από τις δυτικές κυβερνήσεις και τους άμαχους πολίτες, ωστόσο οι χειρότεροι φόβοι αρχίζουν να επιβεβαιώνονται.

Λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της Καμπούλ, καταγράφονται άγριοι ξυλοδαρμοί Αφγανών πολιτών από μαχητές των Ταλιμπάν, απρόκλητη βία, ακόμα και πυροβολισμοί.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής των Los Angeles Times, Marcus Yam, σε ένα γεμάτο σκόνη δρόμο έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μαχητές των Ταλιμπάν είχαν παγιδεύσει εκατοντάδες άοπλους Αφγανούς. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν με αυτόματα όπλα στον αέρα, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν κατά συγκεντρωμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών, τους οποίους ξυλοκόπησαν με κάθε μέσο που είχαν στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μερικοί από αυτούς που δέχτηκαν τα χτυπήματα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από μια τρύπα στο φράχτη για να μπουν στο εσωτερικό του αεροδρομίου, ενώ άλλοι απλώς κάθονταν στο έδαφος, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη μανία των Ταλιμπάν.

Από τις επιθέσεις, τουλάχιστον δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών, μια γυναίκα και ένα παιδί οι οποίοι έμειναν αιμόφυρτοι στο δρόμο, με το πλήθπς να προσπαθεί να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Δείτε ΕΔΩ τις σοκαριστικές φωτογραφίες

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στους δρόμους της πόλης Τζαλαλαμπάντ, όπου βγήκαν σήμερα πολλοί Αφγανοί με αίτημα να επανατοποθετηθούν οι σημαίες του Αφγανιστάν στα γραφεία και στα δημόσια κτίρια, αντί της σημαίας των Ταλιμπάν που κατέλαβαν τον έλεγχο της εξουσίας.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον τους, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Pajhwok Afghan News. Επίσης, ξυλοκόπησαν μερικούς δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδήλωση.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι φαίνονταν να κάνουν πορεία με τη σημαία του Αφγανιστάν. Στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί, καθώς οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από την περιοχή.

Breaking:



Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT