Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ταλιμπάν εκτέλεσαν γυναίκα εν ψυχρώ επειδή ήταν ακάλυπτο το πρόσωπό της (βίντεο)

Οι αγριότητες των Ταλιμπάν είναι γεγονός. Μπορεί οι αξιωματούχοι τους να διαδίδουν πως δεν θα επιδιώξουν να εκδικηθούν Αφγανούς πρώην στρατιώτες, μέλη που υποστηρίζονταν από τις δυτικές κυβερνήσεις, καθώς και αμάχους πολίτες ωστόσο τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν το αντίθετο.

Σε βίντεο φαίνονται πάνοπλοι Ταλιμπάν να έχουν σταματήσει στο δρόμο μία γυναίκα επειδή δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό της. Την περικύκλωσαν και την ανάγκασαν να γονατίσει στο πεζοδρόμιο, ενώ όλοι τους είχαν σχηματίσει έναν κύκλο γύρω από αυτή.

Στη συνέχεια δύο από αυτούς στέκονταν από πάνω της και ο ένας ακούγεται να βγάζει κήρυγμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δεύτερος ο οποίος κρατούσε στο χέρι του ένα πιστόλι πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριαία και να σωριαστεί στο έδαφος.

Μετά τη δολοφονία ακούγονται όλοι μαζί να φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Δείτε το βίντεο:

Εικόνες βίας έχουν καταγραφεί και στους δρόμους της πόλης Τζαλαλαμπάντ, όπου βγήκαν σήμερα πολλοί Αφγανοί με αίτημα να επανατοποθετηθούν οι σημαίες του Αφγανιστάν στα γραφεία και στα δημόσια κτίρια, αντί της σημαίας των Ταλιμπάν που κατέλαβαν τον έλεγχο της εξουσίας.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον τους, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Pajhwok Afghan News. Οι μαχητές των Ταλιμπάν ξυλοκόπησαν επίσης μερικούς δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδήλωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι φαίνονταν να κάνουν πορεία με τη σημαία του Αφγανιστάν. Στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί, καθώς οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από την περιοχή.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τραυματίστηκε κάποιος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2