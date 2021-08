Αφγανιστάν: Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ σε πορεία, ποδοπατήθηκαν οι διαδηλωτές - Πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς (Βίντεο)

Συνεχίζουν τις φρικαλεότητες και την τρομοκράτηση των Αφγανών οι Ταλιμπάν, λίγες ημέρες μετά την ανακατάληψη της εξουσίας του Αφγανιστάν. Σήμερα, μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που κυμάτιζαν τη σημαία της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετά άτομα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς ή ποδοπατήθηκαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τα λεγόμενα αυτόπτη μάρτυρα, όταν οι Ταλιμπάν άρχισαν να πυροβολούν προκλήθηκε πανικός και ποδοπάτημα. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι θάνατοι είναι αποτέλεσμα των πυροβοισμών ή του ποδοπατήματος που προκλήθηκε στο πλήθος εξαιτίας του πανικού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του πρακτορείου, οι άνθρωποι που δέχτηκαν τα πυρά συμμετείχαν σε συγκέντρωση με αφορμή την εθνική εορτή του Αφγανιστάν για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Μία μέρα νωρίτερα, τρία ακόμη άτομα είχαν σκοτωθεί σε παρόμοια εκδήλωση.

Οι διαδηλωτές που εμφανίζονται σε αυτές τις συγκεντρώσεις και ανεμίζουν τη σημαία του Αφγανιστάν, μερικές φορές σκίζοντας προηγουμένως τα λάβαρα των Ταλιμπάν, αποτελούν σύμφωνα με το Reuters τις πρώτες ενδείξεις της λαϊκής δυσαρέσκειας στη χώρα για την κατάληψη της εξουσίας από τους Ισλαμιστές μαχητές και την είσοδό τους στην Καμπούλ την περασμένη Κυριακή.

Σε άλλο βίντεο που φέρεται να έχει τραβηχτεί στην Ασανταμπάντ, ένας Ταλιμπάν επιτίθεται με μπαστούνι σε πολίτη. Ακολουθούν πλάνα όπου ακούγονται πυροβολισμοί και δείχνει τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

«Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο. Αρχικά φοβόμουν και δεν ήθελα να πάω, αλλά όταν είδα έναν από τους γείτονές μου στη συγκέντρωση πήρα κι εγώ μια σημαία που είχα στο σπίτι (και πήγα). Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εν μέσω των πυροβολισμών των Ταλιμπάν και του ποδοπατήματος», είπε στο Reuters ο Μοχάμεντ Σαλίμ, κάτοικος της πρωτεύουσας της επαρχίας Κουνάρ.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Reuters.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρή βία στην ανατολική πόλη Τζαλαλαμπάντ και έναν τομέα της επαρχίας Πάκτια, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Τετάρτη, μαχητές Ταλιμπάν πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών που ανέμιζαν την αφγανική σημαία με το μαύρο, κόκκινο και πράσινο χρώμα στην Τζαλαλαμπάντ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, δήλωσαν μάρτυρες και ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Breaking:



Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT — Najeeb Nangyal (@NajeebNangyal) August 18, 2021

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν παρόμοιες σκηνές στην Ασανταμπάντ και σε μια άλλη ανατολική πόλη, τη Χοστ, την Τετάρτη με τους διαδηλωτές σε ορισμένα μέρη να καταστρέφουν τη λευκή ισλαμική σημαία των Ταλιμπάν.

12 νεκροί μέσα ή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εντός και γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν και του ΝΑΤΟ, από την Κυριακή που οι πρώτοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προκαλώντας τη συρροή στο αεροδρόμιο ενός φοβισμένου πλήθους που προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν.

"Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν στο αεροδρόμιο", δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

ΗΠΑ: Επιβατικά αεροσκάφη για τις εκκενώσεις μόνο με την έγκριση του Πενταγώνου

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μπορούν να στείλουν επιβατικά αεροσκάφη στην Καμπούλ για να εκτελέσουν πτήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης ή για να μεταφέρουν βοήθεια εάν έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, η FAA ξεκαθάρισε πως χωρίς πρότερη έγκριση, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να στέλνουν αεροσκάφη στον αφγανικό εναέριο χώρο ή στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ. Επικαλέστηκε την «έλλειψη υπηρεσιών ελέγχου κυκλοφορίας σε μεγάλο υψόμετρο» και την «εξτρεμιστική δραστηριότητα» στο Αφγανιστάν, όπου την εξουσία κατέλαβαν εκ νέου οι Ταλιμπάν.

Όλες οι πτήσεις προς την Καμπούλ οφείλουν να εκτελούνται «με άδεια» του Πενταγώνου, επέμεινε.Στους περιορισμούς της FAA δεν υπόκεινται οι στρατιωτικές πτήσεις. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε τη Δευτέρα ότι τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ανέλαβε ο αμερικανικός στρατός.

Ένοπλοι Ταλιμπάν πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και εκφοβίζουν Αφγανούς

Εμ τω μεταξύ, ένοπλοι Ταλιμπάν χτυπούν τις πόρτες σε πόλεις, σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λέγοντας στους φοβισμένους κατοίκους να επιστρέψουν στις δουλειές τους, λίγες ημέρες αφότου οι μαχητές ανακοίνωσαν πως θέλουν να αναζωογονήσουν τη διαλυμένη οικονομία.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν ειρήνη, ευημερία και φάνηκε να κρατούν αποστάσεις από τους προηγούμενους κανόνες που προέβλεπαν την απαγόρευση της εργασίας για τις γυναίκες. Όμως, πολλοί άνθρωποι παραμένουν ανήσυχοι.

Η 38χρονη Γουασίμα είπε πως σοκαρίστηκε όταν τρεις Ταλιμπάν με όπλα επισκέφθηκαν το σπίτι της, στην πόλη Χεράτ, την Τετάρτη το πρωί. Κατέγραψαν τα προσωπικά στοιχεία της, τη ρώτησαν σχετικά με τη δουλειά της σε μια οργάνωση αρωγής και τον μισθό της, αλλά και της είπαν να επιστρέψει στην εργασία της, περιέγραψε η ίδια.

Πάνω από 12 άνθρωποι είπαν στο Reuters πως δέχθηκαν απρόσμενες επισκέψεις από τους Ταλιμπάν τις τελευταίες 24 ώρες, από την πρωτεύουσα Καμπούλ έως το Λασκάρ Γκαχ, στα νότια, και το Μαζάρ-ι-Σαρίφ, στα βόρεια. Δεν θέλησαν να αποκαλύψουν τα ονόματά τους, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Αν και ενθάρρυναν τους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν, ορισμένοι σημείωσαν πως ένιωσαν ότι οι έλεγχοι ήταν σχεδιασμένοι για να εκφοβίσουν.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει τις επισκέψεις.

Στη συνέντευξη Tύπου της Τρίτης, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε πως η ισλαμιστική οργάνωση επιδιώκει καλές σχέσεις με άλλες χώρες, που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ωστόσο, ορισμένοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τους Ταλιμπάν, οι οποίοι κατά την προηγούμενη εξουσία τους, μεταξύ 1996-2001, υπαγόρευαν ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να εργαστούν και στα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να πάνε σχολείο, ενώ επέβαλαν τιμωρίες, όπως λιθοβολισμό.

Η παρουσιάστρια Σαμπνάμ Νταουράν κατήγγειλε σε ένα βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter σήμερα, ότι την έδιωξαν από τη δουλειά της στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Αφγανιστάν Radio Television Afghanistan.

«Μου είπαν ότι το καθεστώς άλλαξε. Δεν σου επιτρέπεται να είσαι εδώ, πήγαινε σπίτι», αποκάλυψε.

Ταλιμπάν πυροβολούν και ξυλοκοπούν γυναίκες και μικρά παιδιά

Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ διεθνών μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται στην περιοχή για να καλύψουν τα γεγονότα, μετά και την κατάληψη της Καμπούλ, καταγράφουν άγριους ξυλοδαρμούς Αφγανών πολιτών, με τους Ταλιμπάν να ασκούν βία και να πυροβολούν εναντίον τους.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής των Los Angeles Times, Marcus Yam, σε ένα γεμάτο σκόνη δρόμο έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μαχητές των Ταλιμπάν είχαν παγιδεύσει εκατοντάδες άοπλους Αφγανούς. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν με αυτόματα όπλα στον αέρα, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν κατά συγκεντρωμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών, τους οποίους ξυλοκόπησαν με κάθε μέσο που είχαν στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μερικοί από αυτούς που δέχτηκαν τα χτυπήματα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από μια τρύπα στο φράχτη για να μπουν στο εσωτερικό του αεροδρομίου, ενώ άλλοι απλώς κάθονταν στο έδαφος, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη μανία των Ταλιμπάν.

Από τις επιθέσεις, τουλάχιστον δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών, μια γυναίκα και ένα παιδί οι οποίοι έμειναν αιμόφυρτοι στο δρόμο, με το πλήθπς να προσπαθεί να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Εκτέλεσαν γυναίκα εν ψυχρώ επειδή ήταν ακάλυπτο το πρόσωπό της

Σε βίντεο φαίνονται πάνοπλοι Ταλιμπάν να έχουν σταματήσει στο δρόμο μία γυναίκα επειδή δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό της. Την περικύκλωσαν και την ανάγκασαν να γονατίσει στο πεζοδρόμιο, ενώ όλοι τους είχαν σχηματίσει έναν κύκλο γύρω από αυτή.

Στη συνέχεια δύο από αυτούς στέκονταν από πάνω της και ο ένας ακούγεται να βγάζει κήρυγμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δεύτερος ο οποίος κρατούσε στο χέρι του ένα πιστόλι πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριαία και να σωριαστεί στο έδαφος.

Μετά τη δολοφονία ακούγονται όλοι μαζί να φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ».

Δείτε το βίντεο:

Πυρ κατά διαδηλωτών που ζητούν την αφγανική σημαία στα κτίρια

Εικόνες βίας έχουν καταγραφεί και στους δρόμους της πόλης Τζαλαλαμπάντ, όπου βγήκαν την Τετάρτη πολλοί Αφγανοί με αίτημα να επανατοποθετηθούν οι σημαίες του Αφγανιστάν στα γραφεία και στα δημόσια κτίρια, αντί της σημαίας των Ταλιμπάν που κατέλαβαν τον έλεγχο της εξουσίας.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον τους, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Pajhwok Afghan News. Οι μαχητές των Ταλιμπάν ξυλοκόπησαν επίσης μερικούς δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διαδήλωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι φαίνονταν να κάνουν πορεία με τη σημαία του Αφγανιστάν. Στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί, καθώς οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από την περιοχή.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τραυματίστηκε κάποιος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.