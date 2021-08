Απόγνωση στο Αφγανιστάν: Μητέρες πετούν τα παιδιά τους σε στρατιώτες για να τα σώσουν (Βίντεο)

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν, λίγες ημέρες μετά την ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Αφγανοί πολίτες εξακολουθούν να προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και να «δραπετεύσουν» από τη νέα, σκληρή πραγματικότητα.

Ο φόβος και η απελπισία ξεχειλίζουν, όπως φαίνεται από τις εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο. Μητέρες πετούν τα μωρά τους πάνω από τα συρματοπλέγματα του αεροδρομίου, προς τους Βρετανούς στρατιώτες, την ώρα που δέχονται χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν.

«Οι μητέρες ήταν απελπισμένες, δέχονταν χτυπήματα από τους Ταλιμπάν. Φώναζαν 'σώστε το μωρό μου' και μας πέταξαν τα μωρά, μερικά από αυτά έπεσαν στο συρματόπλεγμα. Aυτό που συνέβη ήταν απαίσιο. Μέχρι το τέλος της νύχτας δεν υπήρχε ένας άνδρας ανάμεσά μας που να μην έκλαιγε με αυτές τις καταστάσεις», παραδέχτηκε ο αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, σε δήλωση που φιλοξένησε ο Independent.

Τα τραγικά αυτά γεγονότα σημειώθηκαν σε δρόμο που οδηγεί στον στρατιωτικό τομέα του αεροδρομίου της Καμπούλ.

Οι Ταλιμπάν, από την πλευρά τους, ζητούν με σχολαστικότητα έγγραφα από όλους, ενώ δεν διστάζουν να ρίχουν προειδοποιητικές βολές και να «χτυπούν στο ψαχνό», όταν βλέπουν το πλήθος να πλησιάζει. Και Αμερικανοί στρατιώτες εκτόξευαν, ωστόσο, βομβίδες κρότου-λάμψης και έριχναν πυρά στον αέρα για να απωθήσουν τον τρομοκρατημένο κοσμο.

12 νεκροί μέσα ή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εντός και γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν και του ΝΑΤΟ, από την Κυριακή που οι πρώτοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προκαλώντας τη συρροή στο αεροδρόμιο ενός φοβισμένου πλήθους που προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν.

"Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν στο αεροδρόμιο", δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ σε πορεία - Αρκετοί νεκροί

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τα λεγόμενα αυτόπτη μάρτυρα, όταν οι Ταλιμπάν άρχισαν να πυροβολούν προκλήθηκε πανικός και ποδοπάτημα. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι θάνατοι είναι αποτέλεσμα των πυροβοισμών ή του ποδοπατήματος που προκλήθηκε στο πλήθος εξαιτίας του πανικού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του πρακτορείου, οι άνθρωποι που δέχτηκαν τα πυρά συμμετείχαν σε συγκέντρωση με αφορμή την εθνική εορτή του Αφγανιστάν για την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Μία μέρα νωρίτερα, τρία ακόμη άτομα είχαν σκοτωθεί σε παρόμοια εκδήλωση.

Οι διαδηλωτές που εμφανίζονται σε αυτές τις συγκεντρώσεις και ανεμίζουν τη σημαία του Αφγανιστάν, μερικές φορές σκίζοντας προηγουμένως τα λάβαρα των Ταλιμπάν, αποτελούν σύμφωνα με το Reuters τις πρώτες ενδείξεις της λαϊκής δυσαρέσκειας στη χώρα για την κατάληψη της εξουσίας από τους Ισλαμιστές μαχητές και την είσοδό τους στην Καμπούλ την περασμένη Κυριακή.

Σε άλλο βίντεο που φέρεται να έχει τραβηχτεί στην Ασανταμπάντ, ένας Ταλιμπάν επιτίθεται με μπαστούνι σε πολίτη. Ακολουθούν πλάνα όπου ακούγονται πυροβολισμοί και δείχνει τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

«Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο. Αρχικά φοβόμουν και δεν ήθελα να πάω, αλλά όταν είδα έναν από τους γείτονές μου στη συγκέντρωση πήρα κι εγώ μια σημαία που είχα στο σπίτι (και πήγα). Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εν μέσω των πυροβολισμών των Ταλιμπάν και του ποδοπατήματος», είπε στο Reuters ο Μοχάμεντ Σαλίμ, κάτοικος της πρωτεύουσας της επαρχίας Κουνάρ.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Reuters.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρή βία στην ανατολική πόλη Τζαλαλαμπάντ και έναν τομέα της επαρχίας Πάκτια, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Τετάρτη, μαχητές Ταλιμπάν πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών που ανέμιζαν την αφγανική σημαία με το μαύρο, κόκκινο και πράσινο χρώμα στην Τζαλαλαμπάντ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, δήλωσαν μάρτυρες και ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Breaking:



Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT — Najeeb Nangyal (@NajeebNangyal) August 18, 2021

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν παρόμοιες σκηνές στην Ασανταμπάντ και σε μια άλλη ανατολική πόλη, τη Χοστ, την Τετάρτη με τους διαδηλωτές σε ορισμένα μέρη να καταστρέφουν τη λευκή ισλαμική σημαία των Ταλιμπάν.