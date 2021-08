Συγκινητική εικόνα από το Αφγανιστάν: Αμερικανός πεζοναύτης σκέπασε παιδάκι με το τζάκετ του

Ένα ταλαιπωρημένο μικρό αγόρι βρισκόταν ανάμεσα στους εκατοντάδες ανθρώπους που συνωστίζονταν σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν την Κυριακή από το Αφγανιστάν με την ελπίδα να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ένας Αμερικανός αεροπόρος έδωσε στο παιδί τη στολή του για να ζεσταθεί ενώ το αγόρι κοιμόταν.

Η χειρονομία προκάλεσε επαίνους από στρατιωτικούς ηγέτες και υπογράμμισε τα διακυβεύματα των προσπαθειών εκκένωσης της Καμπούλ.

«Η γενναιότητα και η προσαρμοστικότητα που επέδειξαν οι Total Force Mobility Airmen τις τελευταίες ημέρες προκαλεί δέος», έγραψε στο Twitter ο στρατηγός Jacqueline D. Van Ovost, διοικητής της Command Mobility Command.

The bravery & adaptability displayed by Total Force Mobility Airmen over the past few days is awe-inspiring. I'm impressed by the courageous, can-do spirit & proud to serve alongside them as we live our vision - Projecting Decisive Strength & Delivering Hope…Always! #ProudtoBe pic.twitter.com/LOiEpNOq3I

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το θαρραλέο, ικανό πνεύμα και περήφανος που υπηρετώ δίπλα τους», έγραψε το Ovost. «Προβολή αποφασιστικής δύναμης & παράδοση ελπίδας … Πάντα! #ProudtoBe».

Η στολή προσφέρθηκε από τον πεζοναύτη Nicolas Baron, C-17 loadmaster, επιβεβαιώνει το PEOPLE. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον 1ο Υπολοχαγό της Πολεμικής Αεροπορίας Mark Lawson.

Το αγόρι ήταν ένας από τους 823 επιβάτες στο C-17 που αναχώρησε από την Καμπούλ για το Κατάρ την Κυριακή, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν ήταν σαφές με ποιον ταξίδευε το αγόρι αγνώστου ταυτότητας, αν και είναι κατανοητό ότι τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται για να απομακρυνθούν.

To the outstanding Airmen who have worked tirelessly and selflessly over the last several days evacuating Afghans, Americans and the vulnerable, I want to personally thank you for your sacrifices and applaud your bravery. pic.twitter.com/zecstGfA1w