Αφγανιστάν: Αντιστασιακοί «χτυπούν» τους Ταλιμπάν - Κατέλαβαν τρεις περιοχές - «Μεγάλες απώλειες»

Τρεις περιοχές κοντά στην κοιλάδα Παντσίρ, όπου έχουν συγκεντρωθεί μέλη της κυβέρνησης και άλλων ομάδων πολιτοφυλακής, ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει οι δυνάμεις που τάσσονται εναντίον των Ταλιμπάν στο βόρειο Αφγανιστάν.

Ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Μπισμιλάχ Μοχάμαντι, ο οποίος δεσμεύτηκε να αντισταθεί στους Ταλιμπάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι περιοχές Deh Saleh, Bano και Pul-Hesar, στη γειτονική επαρχία Baghlan βόρεια της Παντσίρ, είχαν καταληφθεί.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως δεν είναι ακόμη σαφές ποιες δυνάμεις εμπλέκονται, αλλά η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις διάσπαρτες ενδείξεις αντίστασης στους Ταλιμπάν.

