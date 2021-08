ΗΠΑ: Πέθανε από κορωνοϊό ο παραγωγός Φιλ Βάλενταϊν - Ήταν αρνητής των εμβολιασμών

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ο ραδιοφωνικός παραγωγός 62χρονος Φιλ Βάλενταϊν, ο οποίος ήταν αρνητής των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού. Την είδηση ανακοίνωσε το WWTN Radio στο οποίο εργαζόταν. «Παρακαλώ κρατήστε την οικογένεια Βάλενταιν στις σκέψεις και τις προσευχές σας» ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός σε tweet του.

Ο θάνατός του έρχεται μετά από περίπου ένα μήνα αφότου ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό. Στην εκπομπή του, ο Βαλεντάιν είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα τη σημασία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, λέγοντας τον περασμένο Δεκέμβριο ότι πίστευε ότι οι πιθανότητες του να πεθάνει από τον Covid-19 ήταν «πιθανώς πολύ λιγότερες από το 1%».

