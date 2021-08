Ανησυχία στο Αφγανιστάν - Οργάνωση κατά των Ταλιμπάν: Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε

Τον κίνδυνο εμφυλίου στο Αφγανιστάν διαβλέπουν ξένες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν που προκάλεσε σκηνές χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ όπως άλλωστε και παγκόσμια ανησυχία. Εν μέσω συνομιλιών και προσπαθειών των Ταλιμπάν για σχηματισμό κυβέρνησης, ομάδα που μάχεται κατά της συγκεκριμένης οργάνωσης διαμηνύει πως είναι έτοιμη να πολεμήσει.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας NRF, Άλι Νάζαρι, είπε στο BBC ότι επιδιώκει, σε πρώτη φάση, την οδό των ειρηνικών συνομιλιών.

Ωστόσο, τόνισε πως εάν η συγκεκριμένη επιλογή πέσει στο κενό, τότε δεν θα αποδεχθεί καμία είδους επιθετική συμπεριφορά και θα απαντήσει με πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος προσέθεσε ότι η ομάδα διαθέτει εκατοντάδες μαχητές έτοιμους για αντίσταση.

Στο μεταξύ, οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι έχουν περικυκλώσει προπύργιο της συγκεκριμένης ομάδας, θέτοντάς την υπό πολιορκία.

Ευθεία απειλή από τους Ταλιμπάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, οι οποίοι θα είναι εκτεθειμένοι σε «συνέπειες», αν καθυστερήσουν την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, που προβλέπεται για τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της οργάνωσης, ο οποίος ερωτήθηκε σχετικά από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Είναι μια κόκκινη γραμμή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι (οι Ηνωμένες Πολιτείες) θα αποσύρουν όλες τις ένοπλες δυνάμεις τους στις 31 Αυγούστου. Συνεπώς, αν παρατείνουν (την παρουσία τους), αυτό σημαίνει πως παρατείνουν την κατοχή, ενώ δεν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Σουχάιλ Σαχίν.

