Χαμός στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν: Ποδοπατούνται για να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν (Βίντεο)

Συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια χιλιάδων πολιτών στο Αφγανιστάν να εγκαταλείψουν τη χώρα, για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Μάλιστα, πολλοί επιχειρούν να διαφύγουν στο Πακιστάν μέσω του συνόρου Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται να είναι απελπιστικές. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς φοβούνται τρομοκρατική επίθεση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο EHA φαίνεται πλήθος κόσμου να περιμένει στριμωγμένο στα σύνορα για να περάσει στο Πακιστάν με την ελπίδα να γλιτώσει από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Το πρακτορείο ειδήσεων κάνει λόγο για «ποδοπάτημα και κοσμοσυρροή σε θερμοκρασίες που θυμίζουν καμίνι» στο συνοριακό πέρασμα του Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, σημειώνοντας ότι δημιουργούν το ίδιο άσχημες ή και χειρότερες συνθήκες από εκείνες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

📹| Afghans flock to #Pakistan border



▪️Thousands of Afghans are trying to enter Pakistan through the Spin Boldak/Chaman #border crossing in #Afghanistan’s southeast.

▪️Stampede and crush in scorching temperatures at the border are equal to or worse than #Kabul airport. pic.twitter.com/agiLxnlFZx