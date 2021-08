Μακελειό στο Αφγανιστάν: Βίντεο-σοκ από το χάος στην Καμπούλ - Νεκροί και τραυματίες στη μέση του δρόμου

Σοκ προκαλούν οι πρώτες εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το μακελειό στο Αφγανιστάν. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Tουλάχιστον 13 νεκροί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων παιδιά αλλά και φρουροί των Ταλιμπάν, δήλωσε αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο Reuters. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικά βίντεο αποκαλύπτουν το μέγεθος του μακελειού στο Αφγανιστάν.

Δείτε τα βίντεο:

UPDATE: Video after Kabul airport explosion shows multiple people dead on street. The video has been edited and blurred to hide the Graphic part.pic.twitter.com/YACkv08gge