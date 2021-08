Αιματοκύλισμα στην Καμπούλ: Πάνω από 100 οι νεκροί της επίθεσης στο αεροδρόμιο - Μπάιντεν σε ISIS: «Θα το πληρώσετε» (Βίντεο)

Τρόμο προκαλούν οι εικόνες φρίκης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, που έγινε στόχος του ISIS, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τους φόβους και τις πληροφορίες που διέρρεαν διπλωματικές πηγές δυτικών χωρών για επικείμενη τρομοκρατική ενέργεια στο αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι». Σε έκτακτο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σκληρό μήνυμα στους τρομοκράτες του ISIS, λέγοντας πως θα τους κυνηγήσει και θα το πληρώσουν, την ώρα που η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων συνεχίζεται μέχρι να λήξει η διορία στις 31 Αυγούστου.

Την Πέμπτη, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκκένωση στρατιωτών, διπλωματών και πολιτών από το Αφγανιστάν, καμικάζι του ISIS εξαπέλυσαν διπλή επίθεση αυτοκτονίας με στόχο το πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, σύμφωνα με τη Wall Street Journal είναι τουλάχιστον 103 νεκροί, εκ των οποίων οι 90 είναι Αφγανοί και οι άλλοι 13 Αμερικανοί στρατιώτες (οι 10 πεζοναύτες). Ανάμεσα στα θύματα είναι και 28 μέλη των Ταλιμπάν. Οι τραυματίες από τη διπλή επίθεση είναι τουλάχιστον 158. Την ίδια ώρα, νοσοκομειακή πηγή και στέλεχος των Ταλιμπάν ανέφεραν ότι οι νεκροί άμαχοι από τις επιθέσεις ανέρχονται σε 72.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

«Δύο τζιχαντιστές που θεωρείται ότι ανήκαν στο Ισλαμικό Κράτος πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί στην πύλη Άμπι και κατόπιν οπλισμένοι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών και στρατιωτικών», δήλωσε ο στρατηγός Κένεθ Μακένζι, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

Injured people are seen being carried away to hospital in Kabul after two explosions outside of the airport.



Μια τρίτη ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τα μεσάνυχτα στην Καμπούλ, προκαλώντας τον φόβο πως βρισκόταν σε εξέλιξη νέα επίθεση. Όμως το καθεστώς των Ταλιμπάν ανέφερε λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για καταστροφή εξοπλισμού του αμερικανικού στρατού στο αεροδρόμιο, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από τις ΗΠΑ.

Το Ισλαμικό Κράτος πανηγυρίζει για τον βομβιστή αυτοκτονίας

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε χθες βράδυ την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος Site Intelligence που παρακολουθεί τις αναρτήσεις των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.

Καταδικάζουν τις επιθέσεις οι Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν «καταδικάζουν κατηγορηματικά» τις φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έγιναν σε μια ζώνη, την ευθύνη για την οποία έχει ο αμερικανικός στρατός.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει κατηγορηματικά τις βομβιστικές επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες στο αεροδρόμιο», έγραψε στο Twitter ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Η έκρηξη έγινε σε μια ζώνη όπου οι αμερικανικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος των Ταλιμπάν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Haberturk, είπε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια που θα πρέπει να καταδικαστεί από όλον τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι για το γεγονός αυτό ευθύνεται η παρουσία ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

«Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο αεροδρόμιο και φύγουν οι ξένες δυνάμεις, δεν θα έχουμε πια τέτοιες επιθέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας ξένων δυνάμεων σημειώνονται τέτοιες επιθέσεις», υποστήριξε ο Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι, που είναι μέλος της πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν.

Μπάιντεν σε ISIS: «Θα το πληρώσετε»

Σε έκτακτο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, ο Τζο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι έδωσε εντολή να προετοιμαστούν επιθέσεις εναντίον των ηγετών και στόχων της τρομοκρατικής ομάδας του Ισλαμικού Κράτους ISIS. Υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει με «δύναμη και ακρίβεια» εναντίον της ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη για τα θανατηφόρα τρομοκρατικά χτυπήματα στην αφγανική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε :«Για όσους πραγματοποίησαν την επίθεση, καθώς και για όποιον θέλει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, να το γνωρίζει (αναφερόμενος στα παραπάνω). Δεν θα το ξεχάσουμε. Δεν θα το συγχωρήσουμε. Θα σας διώξουμε και θα σας βάλουμε να πληρώσετε» είπε ο Μπάιντεν.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν θα μας αποθαρρύνουν οι τρομοκράτες. Δεν θα τους επιτρέψουμε να εγκαταλείψουν την αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε την εκκένωση. Έχω καθοδηγήσει επίσης τους διοικητές μου να αναπτύξουν επιχειρησιακά σχέδια για την επίθεση σε περιουσιακά στοιχεία, ηγεσία και εγκαταστάσεις του ISIS» δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν είπε, επίσης, ότι θα εγκρίνει την ενίσχυση πρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν εάν οι στρατιωτικοί διοικητές χρειαστούν στρατεύματα για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών διαπίστωσε ότι οι φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας Καμπούλ πραγματοποιήθηκαν από την τρομοκρατική ομάδα Ντάες-Χορασάν (αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος-Χορασάν).

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον είχε καταστήσει σαφές ήδη νωρίτερα πως θα συνεχίσει την επιχείρηση απομάκρυνσης ξένων και αφγανών πολιτών, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά πια. Δυτικές κυβερνήσεις καταδίκασαν την επίθεση τονίζοντας πως δεν πρέπει να σταματήσει η επιχείρηση εκκένωσης, που ως χθες επέτρεψε να εγκαταλείψουν τη χώρα σχεδόν 100.000 άνθρωποι.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ καταδίκασε την «απόλυτα ειδεχθή» επίθεση. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πτήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης, όπως και η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Βέλγιο. Άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία και η Γαλλία, έκαναν σαφές πως συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων.

Επιταχύνθηκε η επιχείρηση εκκένωσης

Όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο εκκένωσης μετά τις επιθέσεις, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία ανέφερε ότι έχουν δεσμευτεί να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους εναπομείναντες εκτός Καμπούλ εντός της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου. Πρόσθεσε ότι περίπου 7.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν τις τελευταίες 12 ώρες και περισσότεροι από 100.000 τις τελευταίες 11 ημέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ επιταχύνθηκε μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση, δήλωσε δυτικός αξιωματικός που βρίσκεται επιτόπου.

Γίνονται συχνές απογειώσεις αεροσκαφών, διαβεβαίωσε ο αξιωματικός, ο οποίος δεν κατονομάζεται.