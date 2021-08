Καμπούλ: Φόβοι για νέες επιθέσεις μετά το μακελειό στο αεροδρόμιο - Αγώνας δρόμου για την απομάκρυνση αμάχων

Αυξάνεται η απειλή για νέες επιθέσεις γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προειδοποιούν ΗΠΑ και Βρετανία, λίγες ώρες μετά το αιματοκύλισμα με τους δεκάδες νεκρούς, που προκάλεσαν μαχητές του ISIS-K. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για απομάκρυνση Αφγανών, καθώς η προθεσμία για την εκκένωση του Αφγανιστάν λήγει στις 31 Αυγούστου.

Σε επιφυλακή για περισσότερες επιθέσεις από το Ισλαμικό Κράτος -συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρουκετών ή βομβών που φέρουν οχήματα- με στόχο το αεροδρόμιο της Καμπούλ βρίσκονται οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, στρατηγός Φρανκ ΜακΚένζι.

«Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι» διαμήνυσε ο στρατηγός ΜακΚένζι, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αγωνίζονται να ολοκληρώσουν την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου ή νωρίτερα, όπως αρχίζουν και διαρρέουν τις τελευταίες ώρες αξιωματούχοι.

«Πιστεύουμε ότι είναι η επιθυμία τους είναι να συνεχίσουν αυτές τις επιθέσεις και αναμένουμε ότι θα συνεχιστούν» πρόσθεσε ο στρατηγός, ο οποίος περιέγραψε τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ορίων του αεροδρομίου και της χρήσης αντιπυραυλικών και συστημάτων όλμων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους μαχητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου έξω από το αεροδρόμιο.

Η απειλή περαιτέρω επιθέσεων γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ θα αυξηθεί καθώς τα δυτικά στρατεύματα θα πλησιάζουν στην αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας. «Οι χθεσινές εκρήξεις, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτών, δεν επιτάχυναν την αποχώρηση των Βρετανών από τη χώρα», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο κέντρου επεξεργασίας αιτημάτων αποχώρησης στο Baron Hotel κοντά στο αεροδρόμιο έγινε βάσει χρονοδιαγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Wall Street Journal, ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ έχει φθάσει πλέον τους 103 νεκρούς. Ειδικότερα, το ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει ότι νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και τουλάχιστον 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Η απειλή είναι προφανές ότι θα αυξηθεί όσο εγγύτερα φτάνουμε στην αποχώρηση», δήλωσε ο Ουάλας στο Sky News. «Το σενάριο θα είναι πάντα, όπως φεύγουμε, ότι ορισμένες οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) θα θελήσουν να ισχυριστούν ότι αυτές έδιωξαν τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία», σχολίασε και υπογράμμισε ότι οι Βρετανοί θα αναλάβουν δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους όπου κι αν αυτό κάνει την εμφάνισή του.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων που διεξάγει η Βρετανία στο Αφγανιστάν θα τερματιστεί «σε μερικές ώρες», πρόσθεσε εξάλλου ο Βρετανός υπουργός Άμυνας σήμερα, επομένη της επίθεσης που διαπράχθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. «Τώρα θα διαχειριστούμε τις (περιπτώσεις) των ανθρώπων που φέραμε μαζί μας, τους περίπου χίλιους ανθρώπους στο εσωτερικό του αεροδρομίου, και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε για να βρούμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλήθος, όπου μπορούμε, αλλά στο σύνολό της η βασική επιχείρηση έχει τώρα τελειώσει και δεν έχουμε πλέον παρά μόνον μερικές ώρες», διευκρίνισε. «Αισθανόμαστε βαθειά λύπη που δεν μπόρεσαν όλοι να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», υπογράμμισε.

Εν τω μεταξύ, όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο εκκένωσης μετά τις επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία έχει δεσμευτεί να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους εναπομείναντες εκτός Καμπούλ εντός της προθεσμίας.

Πρόσθεσε ότι περίπου 7.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν τις τελευταίες 12 ώρες και περισσότεροι από 100.000 τις τελευταίες 11 ημέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται δυτικό αξιωματούχο, η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ επιταχύνθηκε μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση.

Νωρίτερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι βρετανικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στα τελικά στάδια των απομακρύνσεων ανθρώπων από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και ότι οι εγκαταστάσεις ελέγχου των αιτημάτων απομάκρυνσης έχουν κλείσει. «Δεν θα κληθούν άλλοι άνθρωποι στο αεροδρόμιο για απομάκρυνση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Μέχρι στιγμής η Βρετανία έχει απομακρύνει περισσότερους από 13.700 Βρετανούς πολίτες και Αφγανούς από τη χώρα, στην δεύτερη μεγαλύτερη αεροδιακομιδή που πραγματοποιούν οι δυνάμεις της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας μετά την Αερογέφυρα του Βερολίνου του 1949, σύμφωνα με το υπουργείο.

Από την πλευρά της, η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα το τέλος των επιχειρήσεων απομάκρυνσης πολιτών από το Αφγανιστάν έπειτα από την άφιξη των «δύο τελευταίων ισπανικών πτήσεων» στο Ντουμπάι λίγο μετά μια εβδομάδα αφότου ξεκίνησε αυτή η αερογέφυρα έπειτα από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας El Pais έγραψε, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ότι η Ισπανία απομάκρυνε και όλο το διπλωματικό της προσωπικό από την Καμπούλ και ότι δύο στρατιωτικά αεροσκάφη με τους τελευταίους 81 Ισπανούς έφθασαν σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι προερχόμενα από την Καμπούλ. Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Σε έκτακτο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, ο Τζο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι έδωσε εντολή να προετοιμαστούν επιθέσεις εναντίον των ηγετών και στόχων της τρομοκρατικής ομάδας του Ισλαμικού Κράτους ISIS. Υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει με «δύναμη και ακρίβεια» εναντίον της ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη για τα θανατηφόρα τρομοκρατικά χτυπήματα στην αφγανική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε :«Για όσους πραγματοποίησαν την επίθεση, καθώς και για όποιον θέλει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, να το γνωρίζει (αναφερόμενος στα παραπάνω). Δεν θα το ξεχάσουμε. Δεν θα το συγχωρήσουμε. Θα σας διώξουμε και θα σας βάλουμε να πληρώσετε» είπε ο Μπάιντεν.

President Biden mourned the U.S. service members and Afghans killed in the attacks at the Kabul airport on Thursday and addressed those responsible: “We will hunt you down and make you pay.” https://t.co/YXINpuW0qb pic.twitter.com/B8b7vvRhi3