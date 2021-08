Αφγανιστάν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα οι ΗΠΑ - Νεκρά δύο κορυφαία στελέχη του ISIS στην επίθεση με το drone - Τι αναφέρει το Πεντάγωνο

Οι Αμερικανοί στρατιώτες ξεκίνησαν τη διαδικασία αποχώρησής τους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αντιστράτηγος Ουίλιαμ Τέιλορ είπε επίσης ότι στην επιχείρηση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον στόχου του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K), στην επαρχία Νανγκαρχάρ του ανατολικού Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν δύο μέλη του ενώ ένας τρίτος τζιχαντιστής τραυματίστηκε.

Ο Τέιλορ δεν αποκάλυψε τα ονόματα των θυμάτων, λέγοντας μόνο ότι επρόκειτο για έναν «οργανωτή» και έναν «αυτουργό».

«Μπορώ να επιβεβαίωσω, τώρα που λάβαμε περισσότερες πληροφορίες, ότι δύο σημαντικοί στόχοι του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε» από το πλήγμα αυτό. «Δεν υπάρχουν, εξ όσων γνωρίζουμε, θύματα μεταξύ των πολιτών», πρόσθεσε.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. [...] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl