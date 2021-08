ΗΠΑ: Στην κατηγορία «4» ο τυφώνας Άιντα - Απειλεί Λουιζιάνα και Μισισίπι

Ο τυφώνας Άιντα, που απομακρύνεται από τα παράλια της Κούβας, συνεχίζει τη πορεία του προς τη Λουιζιάνα και αναμένεται να αγγίξει το έδαφος αργά το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα, με την ισχύ ενός «εξαιρετικά επικίνδυνου» καιρικού φαινομένου, προειδοποιούν οι αμερικανικές αρχές.

«Οι κάτοικοι της Λουιζιάνας έχουν περιθωριο μέχρι να πέσει η νύχτα ώστε να προετοιμαστούν για τον τυφώνα Άιντα», είπε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τζον Μπελ Έντουαρντς, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για «σοβαρές» καταστροφές σε όλη την περιοχή.

NEW - Devastating hurricane #Ida could make landfall on Katrina's anniversary on Sunday as New Orleans braces for a direct hit.pic.twitter.com/PQbQAyBkDb