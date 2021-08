Αφγανιστάν: Ώρες αγωνίας στην Καμπούλ – Μετά το μακελειό στο αεροδρόμιο, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τα αντίποινα – Δύο στελέχη του ISIS νεκρά (Βίντεο)

Drone τύπου Reaper των αμερικανικών δυνάμεων χτύπησε τα ξημερώματα του Σαββάτου, δυο μέλη του ISIS Κορασάν, της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για το αιματοκύλισμα έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Αμερικανική στρατιωτική πηγή αναφέρει πως το χτύπημα έγινε στην επαρχία Νανγκαράρ ανατολικά της Καμπούλ στα σύνορα με το Πακιστάν που φαίνεται με πορτοκαλί χρώμα στον συγκεκριμένο χάρτη.

Ο αμερικανικός πύραυλος έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο ενορχηστρωτής του μακελειού στο αεροδρόμιο και ένας στενός του συνεργάτης. Το Πεντάγωνο αναφέρει πως δεν υπήρξαν άλλες απώλειες.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπαιρναν εκδίκηση για τον θάνατο των 13 πεζοναυτών τους. «Θα απαντήσουμε δυνατά και με ακρίβεια, σε χρόνο και χώρο που θα επιλέξουμε και την στιγμή που εμείς θα διαλέξουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως η ταχύτητα με την οποία η Αμερική απάντησε στο τρομοκρατικό χτύπημα είναι και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Πηγές των Ταλιμπάν λένε πως έχουν συλλάβει άτομα που συνδέονται με την επίθεση τα οποία και ανακρίνονται.

«Η ταχύτητα με την οποία απάντησαν οι ΗΠΑ είναι κάτι που όλοι στην περιοχή θα αντιληφθούν και όχι μόνο το ISIS – K που ήταν ο στόχος της επίθεσης με drone αλλά και οι Ταλιμπάν» σημείωσε ο πολεμικός αναλυτής Σέντρικ Λέιτον.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αντιστράτηγος Ουίλιαμ Τέιλορ είπε επίσης ότι στην επιχείρηση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον στόχου του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K), στην επαρχία Νανγκαρχάρ του ανατολικού Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν δύο μέλη του ενώ ένας τρίτος τζιχαντιστής τραυματίστηκε.

Ο Τέιλορ δεν αποκάλυψε τα ονόματα των θυμάτων, λέγοντας μόνο ότι επρόκειτο για έναν «οργανωτή» και έναν «αυτουργό».

«Μπορώ να επιβεβαίωσω, τώρα που λάβαμε περισσότερες πληροφορίες, ότι δύο σημαντικοί στόχοι του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε» από το πλήγμα αυτό. «Δεν υπάρχουν, εξ όσων γνωρίζουμε, θύματα μεταξύ των πολιτών», πρόσθεσε.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. [...] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl