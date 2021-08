Τυφώνας Άιντα: Σαρώνει τη Λουιζιάνα - Προειδοποίηση για τεράστιες καταστροφές - Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 122.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Στη Λουιζιάνα "εφτασε" απόψε το σφοδρό πλήγμα του τυφώνα Άιντα, ενός από τους ισχυρότερους που έχουν απειλήσει τις τελευταίες δεκαετίες την Πολιτεία αυτή, ακριβώς 16 χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα.

Ο Άιντα ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γρηγορότερα απ’ όσο προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. Αναμένεται ότι θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 240 χιλιομέτρων την ώρα όταν θα φτάσει στη στεριά.

Στη Νέα Ορλεάνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Λουιζιάνας, ισχυρές ριπές ανέμου σαρώνουν από το πρωί τους έρημους δρόμους. Στα περισσότερα καταστήματα οι ιδιοκτήτες τους τοποθέτησαν σάκους με άμμο και ξύλινα πλαίσια για να τα προστατεύσουν από τα νερά.

The sunrise over Hurricane #Ida. This would be one of the most intense tropical cyclone to make landfall in Louisiana, since records began in 1851. pic.twitter.com/S0ATEPCjOr