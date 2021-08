Συγκλονιστικό βίντεο από τις ΗΠΑ: Η στιγμή που ο τυφώνας Άιντα ξηλώνει την οροφή νοσοκομείου

Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στην Λουιζιάνα ο τυφώνας Άιντα που πλέον έχει υποβαθμιστεί σε κατηγορία 2 από 4 που ήταν όταν σάρωσε την αμερικανική πολιτεία.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας.

Ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, αλλά θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμη, πρόσθεσε. Θα κινηθεί προς την ενδοχώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση ομοσπονδιακών χρηματικών και άλλων πόρων για να βοηθηθεί η πολιτεία.

Την ίδια ώρα απίστευτα βίντεο κάνουν τον γύρο των social media με μια οροφή ξενοδοχείου να ξηλώνεται και με τους εργαζόμενους μέσα από το νοσοκομείο να τρέχουν πανικόβλητοι.

Δείτε βίντεο:

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1 — BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021

UNBELIEVABLE: Hurricane Ida rips the roof off a house in Larose, LA



Courtesy of Whanita Lynn pic.twitter.com/9BY99ROxMR — wdsu (@wdsu) August 30, 2021