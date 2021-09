Βίντεο που κόβει την ανάσα από το Αφγανιστάν: Άνδρας κρέμεται από Black Hawk που πετούν Ταλιμπάν

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει έναν άνδρα να κρέμεται από ένα αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk με το οποίο πετούν οι Ταλιμπάν, αφού το έχουν κατασχέσει, πάνω από το Αφγανιστάν.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Twitter από τους Talib Times, που ισχυρίζονται ότι είναι η αγγλόφωνη επίσημη σελίδα του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν που διοικείται από τους Ταλιμπάν, ενώ στο tweet αναφέρεται ότι «αυτή είναι η πολεμική μας αεροπορία. Τα ελικόπτερα του Ισλαμικού Εμιράτου πετούν πάνω από την πόλη Κανταχάρ και πραγματοποιούν περιπολίες».

Our Air Force! At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf

Σύμφωνα με το nytimes.com, στα πλάνα φαίνεται ξεκάθαρα κάποιος να κρέμεται κάτω από το ελικόπτερο και να αιωρείται στον ουρανό. Ωστόσο, δεν είναι αμέσως σαφές πώς βρέθηκε εκεί ή αν είναι ζωντανός.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι ισχυρίστηκαν ότι τα πλάνα δείχνουν κάποιον που αρχικά τον κρέμασαν και στη συνέχεια τον έβαλαν να παρελάσει στον ουρανό.

«Μια άλλη εικόνα ορόσημο σε μια νέα εποχή τρόμου», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος, Sudhir Chaudhary.

«Οι Ταλιμπάν κρέμασαν ένα άτομο, που υποτίθεται ότι ήταν Αμερικανός διερμηνέας, από ένα αμερικανικό ελικόπτερο Blackhawk. Τα εναπομείναντα αμερικανικά ελικόπτερα θα χρησιμοποιηθούν τώρα στο Αφγανιστάν έτσι », προέβλεψε ο Chaudhary.

Another landmark picture taking the world in a new era of terror.

Taliban hang a person, presumed to be an American interpreter, from a U.S. Blackhawk helicopter.

The left over US helicopters will now be used in #Afganistan like this. pic.twitter.com/8q6C5bo4IB