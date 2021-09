Κυκλώνας Άιντα: Πρωτοφανείς πλημμύρες στη Νέα Υόρκη - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Χείμαρρος σε σταθμό του μετρό (Βίντεο)

Ο Μπιλ ντε Μπλέιζιο, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κήρυξε το βράδυ της Τετάρτης (σήμερα Πέμπτη το πρωί ώρα Ελλάδας) κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας αυτού που αποκάλεσε «ιστορικού καιρικού φαινομένου», καθώς η βροχόπτωση-ρεκόρ στη μητρόπολη προκάλεσε πλημμύρες και έκανε πολλούς δρόμους επικίνδυνους ως αδιάβατους.

Εξάλλου η λειτουργία σχεδόν όλων των γραμμών του μετρό της Νέας Υόρκης ανεστάλη αργά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς απομεινάρια του κυκλώνα Άιντα, ο οποίος στο μεταξύ υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, έφερε καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους στην περιοχή, μετέδωσε το CNN.

Η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε τουλάχιστον πέντε προειδοποιητικά δελτία για ξαφνικές πλημμύρες σε περιοχές από τη Φιλαδέλφεια μέχρι το Νιου Τζέρζι.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Νιου Τζέρζι, ο Φιλ Μέρφι, κήρυξε επίσης κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Άιντα.

Breaking: Major flooding in the Park Slope area of Brooklyn, New York, as the remnants of tropical storm Ida affects the area. pic.twitter.com/1GcYKP2G99 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 2, 2021

Images of the flooding of a New York subway station pic.twitter.com/lgcvmELUGB — abobinal snowman (@jordpayn) September 2, 2021