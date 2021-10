Γάζα: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Χαμάς από ισραηλινά μαχητικά

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις της Χαμάς σε απάντηση για εκτόξευση ρουκέτας προς το Ισραήλ χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Οι σειρήνες ήχησαν προειδοποιώντας για πυρά ρουκετών κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

In response to the rocket fired from Gaza at Israel tonight, we just struck a Hamas machine gun post, storage site and military compound.



Hamas is responsible for all terrorist attacks emanating from Gaza.