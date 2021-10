Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας με αφορμή την φονική πυρκαγιά στο νοσοκομείο του Τέτοβο

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε με αφορμή την πυρκαγιά σε μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου στην πόλη Τέτοβο, που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Ο Φίλιπτσε, όπως δήλωσε, υπέβαλε στον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ την παραίτησή του για λόγους ηθικής τάξης.

«Ως γιατρός και υπουργός διαθέτω ακεραιότητα και για λόγους ηθικής τάξης υπέβαλα γραπτώς την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ» δήλωσε ο ίδιος.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



