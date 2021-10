Νέο χτύπημα στον Τραμπ - Βιβλίο «φωτιά» από την πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου

Ο τίτλος του βιβλίου σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο ειδήσεων «Axios» είναι: «I'm Take Your Questions Now: What I saw in the Trump White House»(θα πάρω τις ερωτήσεις σας τώρα: Τι είδα στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ)». Θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου από την εκδοτική εταιρεία Harper Collins.