Σοκ στην Ολλανδία από επίθεση με βαλλίστρα - Δύο νεκροί και δύο τραυματίες (Βίντεο)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση με βαλλίστρα την πόλη Άλμελο της Ολλανδίας σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Υπάρχει επιπλέον ένας τραυματίας, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη και έχει επίσης τραυματιστεί, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο άνδρας να στέκεται σε ένα μπαλκόνι κρατώντας τη βαλλίστρα και να σημαδεύει κόσμο:

JUST IN 🚨 Almelo stabbing: Two dead in Netherlands



- A man was found standing with a ‘crossbow’

- Dutch police 'fire shots' at suspect



pic.twitter.com/KtRaXvmz4y