Ιστορική στιγμή για το διάστημα: Το σκάφος SpaceX με τους τέσσερις πρώτους τουρίστες του διαστήματος προσθαλασσώθηκε στα ανοικτά της Φλόριντας

Το κουαρτέτο των πρώτων τουριστών του διαστήματος με σκάφος της SpaceX προσθαλασσώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντας, έπειτα από τρεις ημέρες στο διάστημα, γεγονός που σήμανε ότι στέφθηκε από επιτυχία η πρώτη αποστολή σε τροχιά στην ιστορία χωρίς τη συμμετοχή κανενός επαγγελματία αστροναύτη ή κοσμοναύτη.

Η προσθαλάσσωση έγινε την προβλεπόμενη ώρα, στις 19:00 (ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· στις 02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας από την εταιρεία του μεγιστάνα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Ίλον Μασκ (Tesla). Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας στα 24,14 χιλιόμετρα την ώρα. Αναμενόταν να ανακτηθεί πολύ γρήγορα από πλοία της SpaceX και η έξοδος των τεσσάρων αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου μια ώρα. Πλάνα από το εσωτερικό της κάψουλας τους εικόνιζαν ήρεμους, προσδεδεμένους ακόμη στα καθίσματά τους.

Η κάψουλα ονόματι Resilience εισήλθε στην ατμόσφαιρα με τις θερμοκρασίες λόγω της τριβής να φθάνουν στο εξωτερικό της τους 1.927° Κελσίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβαίνοντες φόραγαν στολές ικανές να τους κρατήσουν δροσερούς αν η καμπίνα των επιβατών θερμαινόταν υπερβολικά.

Η αποστολή, που βαπτίστηκε Inspiration4, αναχώρησε την Τετάρτη από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο δύο σταδίων Falcon 9 της SpaceX. Μέσα σε τρεις ώρες, η κάψουλα είχε φθάσει σε ύψος τροχιάς, στα 585 χιλιόμετρα, πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κι από το τηλεσκόπιο Χαμπλ, πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη διαστημική αποστολή μετά το τέλος αυτών στη Σελήνη, δηλαδή του προγράμματος Apollo της NASA, το 1972.

