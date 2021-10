Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου στις Κανάριες Νήσους - Απομακρύνθηκαν κάτοικοι - Συγκλονιστικές εικόνες

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Επιστήμονες είχαν καταγράψει σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους 3,8 βαθμών στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw