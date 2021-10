Ρωσία: Οκτώ νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία - Φοιτητές πηδούσαν από τα παράθυρα - Το σημείωμα του δράστη (Βίντεο)

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, ο ένοπλος ήταν φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το RT φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πανεπιστημίου για να σωθούν.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πανεπιστημίου ειδοποίησαν όλους όσοι βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη να φύγουν εάν είναι δυνατόν ή να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44