Σφαγή σε πανεπιστήμιο στη Ρωσία: Οκτώ νεκροί, 28 τραυματίες από επίθεση ενόπλου - Στο νοσοκομείο με τραύματα ο δράστης - Το κίνητρό του (Βίντεο)

Ενας φοιτητής άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, μιας πόλης στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Νωρίτερα το Ρόιτερς, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα, είχε μεταδώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μεσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



More: https://t.co/gV0sv3xUdE

Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα.

Moment Perm shooter enters university caught on camera



More: https://t.co/gV0sv3xUdE

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 18χρονο φοιτητή, ο οποίος νωρίτερα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Perm

«Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, έχουν περάσει χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έφτασε η ώρα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», έγραψε σε έναν λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αποδίδεται σε εκείνον. Ο λογαριασμός του στο μέσο αυτό στη συνέχεια σβήστηκε.

Το κίνητρο

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται όλα τα σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό.

Όμως τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν ότι σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειές του δεν συνδέονται με την πολιτική ή τη θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.

Μάλιστα, το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, σύμφωνα με το Sputnik, έσβησε την ανάρτηση για την επίθεση και μπλόκαρε τον λογαριασμό του δράστη. Το δίκτυο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να αναζητεί πλαστούς λογαριασμούς και αντίγραφα της αρχικής ανάρτησης αναφορικά με την επίθεση, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο με τον απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό έφυγε από τη Μόσχα με προορισμό το Περμ για να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Υγείας, επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσηλευτικό κέντρο του Περμ, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows.

Συλλυπητήρια Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος ενημερώθηκε γι' αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιο του Περμ. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν να στείλει στο Περμ τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας για να οργανώσουν την παροχή βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς αυτών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Τον περασμένο Μάιο ένοπλος έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της πόλης Καζάν σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους.

Αυτή ήταν η πιο αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην ιστορία της Ρωσίας από το 2018, όταν ένας φοιτητής σε κολλέγιο της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας σκότωσε 20 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μετά την επίθεση στο Καζάν, η Ρωσία αύξησε το όριο ηλικίας για νόμιμη αγορά όπλου από 18 στα 21 έτη, αλλά ο νέος νόμος δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.