Ισπανία: Απόκοσμες εικόνες μετά την έκρηξη ηφαιστείου - Η λάβα «καταπίνει» σπίτια, πότε θα φτάσει στη θάλασσα

Η λάβα που εκλύεται από ένα ηφαίστειο στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα αναμένεται να φθάσει στη θάλασσα γύρω στις 8 το βράδυ τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός ηγέτης Άνχελ Βίκτορ Τόρες, ένα φαινόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τοξικά αέρια και να μειώσει την ορατότητα στη θάλασσα.

«Παραμένει ενεργό και θα συνεχίσει να είναι ενεργό για τις επόμενες λίγες ημέρες», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με επικεφαλής της περιοχής, ηφαιστειολόγους και αξιωματούχους της αρχής πολιτικής προστασίας.

Lava swallowing homes, today in La Palma, Canary Island pic.twitter.com/FFJASdpxGf

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων ανακοίνωσε χθες ότι όταν η λάβα φθάσει στη θάλασσα, θα μπορούσε να δημιουργήσει τοξικά αέρια, καθώς το τετηγμένο πέτρωμα κρυώνει γρήγορα.

Ενόψει του ενδεχομένου μείωσης της ορατότητας, οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν σήμερα τον διάπλου πλοίων στην περιοχή, προς το δυτικό τμήμα της νήσου, όπου αναμένεται η λάβα να φθάσει στο νερό.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, που βρίσκεται στο νησί Λα Πάλμα και το οποίο εξερράγη χθες Κυριακή, εκτόξευσε λάβα σε ύψος εκατοντάδων μέτρων ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων ρέουν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω μιας αραιοκατοικημένης περιοχής του νησιού.

Το κύμα της λάβας έχει ήδη καταπιεί 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο όπως και κάποιους δρόμους. Πλέον κατευθύνεται προς το γειτονικό χωριό Λος Λιάνος δε Αριδάνε όπου κινδυνεύουν εκατοντάδες σπίτια.

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO