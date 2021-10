ΗΠΑ: Άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους πλήρως εμβολιασμένους από τον Νοέμβριο

Στην άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους πλήρως εμβολιασμένους προχωρά η κυβέρνηση Μπάιντεν, από τον Νοέμβριο. Όσοι έρχονται στις ΗΠΑ από το εξωτερικό δεν θα υπόκεινται σε καθεστώς ειδικών μέτρων, ενώ με αυτήν την κίνηση επιχειρείται οι οικογένειες να μην χωρίζονται για μεγάλο διάστημα και οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται χωρίς εμπόδια σε επιχειρήσεις με έδρα την Αμερική.

Οι ξένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις τους εμβολίου προτού ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, όπως διεμήνυσε ο υπεύθυνος χειρισμού για την πανδημία, Τζέφρι Ζιντς.

«Οι μετακινήσεις είναι καίριας σημασίας θέμα για να συνδέονται οικογένειες και φίλοι, για να λειτουργούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, για να προάγονται ιδέες και πολιτισμός», προσέθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Γι'αυτό τον λόγο, με οδηγό την επιστήμη και τη δημόσια υγεία, έχουμε αναπτύξει ένα νέο σύστημα που θα συμβάλλει στην επίτευξη των ταξιδιών με ασφάλεια», τόνισε ακόμη ο Ζοντς.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σε ταξιδιώτες από ορισμένες χώρες της Ευρώπης, από Ιράν και Κίνα.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα χρειαστεί να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ για τον κορωνοϊό τρεις ημέρες προτού φτάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι ανεμβολίαστοι Αμερικανοί που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη χώρα τους θα χρειαστεί να αποδείξουν ότι έχουν αρνητικό τεστ.

Συγκεκριμένα, θα απαιτηθεί αρνητικό τεστ μια ημέρα πριν από την άφιξη στις ΗΠΑ και μια ημέρα μετά την άφιξη στη χώρα.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων θα χαράξουν συγκεκριμένη πολιτική σύμφωνα με την οποία θα συγκεντρώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες στοιχεία επικοινωνίας επιβαινόντων και στη συνέχεια οι αρμόδιες αρχές θα επικοινωνούν με τους ταξιδιώτες ώστε να διαπιστώνεται έαν πάσχουν από συμπτώματα.

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες της ΕΕ θα μπορούν σύντομα να ταξιδέψουν ξανά στις ΗΠΑ", γράφει στο twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ενα πολυαναμενόμενο βήμα για τις διαχωρισμένες οικογένειες και φίλους και καλά νέα για τις επιχειρήσεις", συνεχίζει το ίδιο κείμενο το οποίο καταλήγει ότι "θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ασφαλή ταξίδια».

