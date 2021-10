ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βιρτζίνια - Τραυματίστηκαν δύο μαθητές, διέφυγε ο δράστης (Βίντεο)

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στη Βιρτζίνια, στην πολλοστή επίθεση που σημειώνεται σε σχολικό ίδρυμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο δράστης διέφυγε.

«Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με τραύματα από σφαίρες, που δεν φαίνεται να είναι απειλητικά για τη ζωή τους», ανέφεραν οι αρχές της πόλης Νιούπορτ Νιους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο kiro7.com, τα θύματα είναι δύο 17χρονοι μαθητές του Λύκειου Χέριτεϊτζ.

Άλλοι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση του κτιρίου.

Το σχολείο εκκενώθηκε και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό γήπεδο τένις, όπου κλήθηκαν να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται έφηβοι και ενήλικοι, συγκεντρωμένοι δίπλα στους φράχτες του γηπέδου. Στο σημείο έσπευσαν και σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι οι αναφορές περί «ενεργών» ενόπλων σε άλλα σχολεία της πόλης ήταν ψευδείς.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ έγραψε στο Twitter ότι παρακολουθεί την κατάσταση, μαζί με τους συνεργάτες του.

Το 2007 στη Βιρτζίνια σημειώθηκε μια από τις χειρότερες σφαγές στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν ένας σπουδαστής άνοιξε πυρ στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο και στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μπλάκσμπεργκ, σκοτώντας 32 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 17.

Υπενθυμίζεται ότι ένας φοιτητής άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, μιας πόλης στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα, είχε μεταδώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μεσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα.

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 18χρονο φοιτητή, ο οποίος νωρίτερα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Permhttps://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/0IIUBUxUls