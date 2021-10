Σοκ στις ΗΠΑ: Έφιπποι συνοριοφύλακες κυνηγούν Αϊτινούς μετανάστες (Φωτογραφίες)

Φωτογραφίες που δείχνουν έφιππους συνοριοφύλακες να κυνηγούν με κάτι που μοιάζει με λάσο παράτυπους μετανάστες κοντά στη μεθοριακή πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ένας έφιππος συνοριοφύλακας την ώρα που αρπάζει έναν μετανάστη από το μπλουζάκι του. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται οι συνοριοφύλακες που χρησιμοποιούν μαστίγια ή λάσο για να κρατήσουν τους μετανάστες στην πλευρά του ποταμού Ρίο Γκράντε που βρίσκεται στο Μεξικό.

Οι φωτογραφίες «κακομεταχείρισης Αϊτινών μεταναστών κατά μήκος των συνόρων είναι φρικτές και σοκαριστικές», εκτίμησε σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπένι Τόμσον, πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Είναι φρικτό να το βλέπεις», παραδέχθηκε η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Δεν γνωρίζω την κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ σε ποιο πλαίσιο αυτή θα ήταν μια αποδεκτή συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Border patrol is mounted on horseback rounding up Haitian refugees with whips.



