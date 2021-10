ΗΠΑ: Άρση των περιορισμών μετακίνησης για εμβολιασμένους Ευρωπαίους - Χαιρετίζουν την απόφαση Ε.Ε. και Ηνωμένο Βασίλειο

Οι συνεχείς και έντονες πιέσεις των Βρυξελλών και του Λονδίνου έφεραν τελικά αποτέλεσμα και οι αεροπορικές συγκοινωνίες σύντομα θα θυμίζουν κάτι από την προ-κορωνοϊού εποχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, οι Ηνωμένες Πολιτείες... στρώνουν επιτέλους το χαλί στους κατοίκους της Ε.Ε. και της Γηραιάς Αλβιόνας, από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

Τη χαρά του για τη συγκεκριμένη κίνηση από την άλλη μεριά του Ατλαντικού εξέφρασε με ένα tweet o Άγγλος Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ενώ σύντομα αναμένεται και η αντίδραση των Βρυξελλών.

I am delighted that from November, @POTUS is reinstating transatlantic travel so fully vaccinated UK nationals can visit the USA.



It’s a fantastic boost for business and trade, and great that family and friends on both sides of the pond can be reunited once again.



🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/qbVccvEdrm