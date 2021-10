Αυστραλία: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στη Μελβούρνη - Ζημιές σε κτίρια (Βίντεο)

Δυνατός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την πόλη της Μελβούρνης και τις γύρω περιοχές.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 02:16 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 127 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της μεγάλης αυστραλιανής πόλης. Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 2 χιλιόμετρα.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1