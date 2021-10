ΗΠΑ: «Ναι» από τον FDA στη χορήγηση 3ης δόσης με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων εξουσιοδότησε τον εμβολιασμό με τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου της Pfizer και BioNTech για την Covid-19 για άτομα 65 ετών και άνω και ευάλωτες ομάδες.

Η απόφαση του FDA έρχεται μετά από μια 8ωρη συνάντηση του Οργανισμού τις πρηγούμενες ημέρες, όπου μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συζήτησε και ψήφισε την εφαρμογή του εμβολίου της Pfizer για να προσφέρει ενισχυτικές δόσεις στο ευρύ κοινό.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Εμβόλια και τα Σχετικά Βιολογικά Προϊόντα ψήφισε κατά 16-2 κατά της διανομής των εμβολίων σε Αμερικανούς ηλικίας 16 ετών και άνω, πριν υιοθετήσει ομόφωνα ένα εναλλακτικό σχέδιο χορήγησης τρίτων δόσεων σε ηλικιωμένους Αμερικανούς και σε εκείνους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποφέρουν από σοβαρές ασθένειες εάν προσβληθούν από τον κορωνοϊό.

Today, we amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to allow for use of a single booster dose, to be administered at least 6 months after completion of the vaccine’s primary series in certain populations. https://t.co/xF8h0kmF61 pic.twitter.com/3dsIhM9MoV