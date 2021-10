Νέα πρόκληση της Άγκυρας για την Τριπολιτσά: Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι δολοφονήθηκαν πριν 200 χρόνια

Υψώνει και πάλι τους τόνους η Άγκυρα, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει ανακοίνωση στο Twitter για την Τριπολιτσά. Το γεγονός ότι η Τουρκία θυμήθηκε την Τριπολιτσά για να προκάλεσε εντύπωση, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ φιλοτέχνησε δε και χάρτη με αίμα να κυλάει από μια πινέζα στην Τριπολιτσά στο χάρτη της Πελοποννήσου(!) "23 Σεπτεμβρίου 1821. Σφαγή της Τριπολιτσάς. Μια μαύρη κηλίδα στην ιστορία!" γράφει ο χάρτης.

Η ανακοίνωση:

«Έχουν περάσει 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι δολοφονήθηκαν άγρια στην Τριπολιτσά. Αυτή η απάνθρωπη σφαγή, η οποία είχε ως στόχο να μην αφήσει ούτε έναν Τούρκο να μην επιβιώσει στην Πελοπόννησο, γράφτηκε ως μαύρο στίγμα στην ιστορία. Όσους κάνουν το λάθος να διδάσκουν τους άλλους, διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε κάθε ευκαιρία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δικές τους θηριωδίες, δεν μπορούν ποτέ να ξεχαστούν και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα με ειλικρίνει».

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL