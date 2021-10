Δολοφονία Γκάμπι Πετίτο: Ένταλμα σύλληψης για τον σύντροφο της - Η ύποπτη κίνησή του

Μετά τον εντοπισμό της σορού της Γκάμπι Πετίτο, οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Μπράιαν Λάουντρι, σύντροφο της 22χρονης blogger, στην προσπάθεια να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της.

Οι ένορκοι του περιφερειακού δικαστηρίου του Γουαϊόμινγκ τον έκριναν ένοχο για παράνομη χρήση της πιστωτικής κάρτας και του PIN της Πετίτο. Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, το FBI, στο ένταλμα σύλληψης για τον Λόντρι αναφέρει «δόλια χρήση της πιστωτικής κάρτας της Γκάμπι Πετίτο» και «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης».

«Παρότι αυτό το ένταλμα επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να συλλάβουν τον κ.Λόντρι, το FBI και οι συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να ερευνούν τα γεγονότα και τις συνθήκες της δολοφονίας της κ. Πετίτο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της έρευνας, ειδικός πράκτορας του FBI, Μάικλ Σνάιντερ.

«Κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες που τυχόν γνωρίζουν για την εμπλοκή του κ.Λόντρι σε αυτή την υπόθεση ή για το που βρίσκεται τώρα να επικοινωνήσουν με το FBI», είπε.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο Λόντρι χρέωσε με τουλάχιστον 1.000 δολάρια την πιστωτική κάρτα της Πετίτο κατά το διάστημα της 30ης Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου.

