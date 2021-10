Στερεύουν οι αντλίες καυσίμων στη Βρετανία ελλείψει οδηγών - Στη μάχη ρίχνεται ο στρατός

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων για τη διαχείριση μιας κρίσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, που οδήγησε σε ελλείψεις καυσίμων στα πρατήρια, εξαιτίας αγορών πανικού εκ μέρους των αυτοκινητιστών.

Η απόφαση για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ακολουθεί την εκτεταμένη έλλειψη οδηγών φορτηγών που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού για τους εμπόρους λιανικής και τα εστιατόρια κατά τους λίγους τελευταίους μήνες, με συνέπεια σημαντικές ποσότητες καυσίμων να μη φτάνουν στα πρατήρια εφοδιασμού.

VIDEO: Desperate motorists queue up at fuel pumps across Britain, draining tanks, fraying tempers and prompting calls for the government to use emergency powers to give priority access to healthcare and other essential workers pic.twitter.com/T9dCwPBRr1