Βρετανία - Έκκληση της κυβέρνησης: Μην γεμίζετε μπουκάλια νερού με καύσιμα στα βενζινάδικα

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών έκανε σήμερα έκκληση στους οδηγούς να μην γεμίζουν παλιά μπουκάλια νερού με καύσιμα στα πρατήρια βενζίνης ύστερα από τα σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία που εμφανίστηκαν σε διάφορες μεγάλες πόλεις καθώς οι πολίτες έσπευσαν πανικόβλητοι να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε πολύ διστακτικές ενδείξεις σταθεροποίησης, οι οποίες δεν θα αποτυπωθούν ακόμα στις ουρές», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς στο δίκτυο Sky. Πρόσθεσε ότι τα αποθέματα σε πολλά βενζινάδικα είχαν αποκατασταθεί.

«Όσο πιο γρήγορα επιστρέψουμε όλοι στις κανονικές μας αγοραστικές συνήθειες, τόσο πιο γρήγορα θα επιλυθεί αυτό –και πράγματι κάνω έκκληση στους πολίτες να το κάνουν αυτό. Ειδικότερα, όχι άλλα μπουκάλια νερού στα βενζινάδικα: είναι επικίνδυνο και δεν βοηθάει».

#UPDATE Desperate motorists queued up at fuel pumps across Britain, draining tanks, fraying tempers and prompting calls for the government to use emergency powers to give priority access to healthcare and other essential workershttps://t.co/AM1L4HwbcQ