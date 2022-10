ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ίαν σαρώνει την Φλόριντα - Σκηνές πολέμου με οδοφράγματα στους δρόμους - Πόλη-φάντασμα η Τάμπα (Βίντεο)

Πανικός επικρατεί στην Φλόριντα, με τον τυφώνα Ίαν να σαρώνει την νοτιοδυτική ακτή της αμερικανικής πολιτείας.

Έχει ήδη αναβαθμιστεί σε «κατηγορία 5», την υψηλότερη που υπάρχει, οι δρόμοι της πόλης Τάμπα έχουν αδειάσει εντελώς, ενώ οι άνεμοι έχουν ήδη ενισχυθεί και κινούνται περίπου με 250 χλμ την ώρα.

Πολλές επιχειρήσεις στη Φλόριντα έχουν κλείσει και οι αξιωματούχοι διέταξαν 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν.

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.



This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC