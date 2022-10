ΗΠΑ - Τυφώνας Ίαν: «Πνίγηκε» η Φλόριντα - Καρχαρίες βγήκαν στους δρόμους

Περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Φλόριντα εκτιμάται ότι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μετά τον τυφώνα Ίαν που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά της πολιτείας την Τετάρτη, πλημμυρίζοντας την ακτογραμμή και καταστρέφοντας υποδομές και περιουσίες.

Ο τυφώνας Ίαν έφτασε στην ξηρά περίπου στις 3.05 μ.μ. ανατολική ώρα με μια «καταστροφική καταιγίδα, ανέμους και πλημμύρες», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9