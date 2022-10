ΗΠΑ: Έδωσε το ρεπορτάζ για τον κυκλώνα στη Φλόριντα και φόρεσε... προφυλακτικό στο μικρόφωνο της ώστε να είναι αδιάβροχο! (Βίντεο)

Η δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου NBC2, Κάιλα Γκέιλερ, μετέφερε τα νέα για το μετεωρολογικό φαινόμενο από ένα πάρκινγκ στο Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα, όταν η κάμερα «έπιασε» το μικρόφωνό της που ήταν καλυμμένο με ένα... προφυλακτικό.

«Το NBC 2 χρησιμοποιεί προστασία στη μετάδοση κατά τη διάρκεια του κυκλώνα Ίαν», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την απορία αν επρόκειτο όντως για προφυλακτικό ή κάποιο άλλο είδος καλύμματος. Σε αυτά τα ερωτήματα έσπευσε να απαντήσει η Γκέιλερ με story της στο Instagram.

«Πολλοί άνθρωποι με ρώτησαν τι είναι αυτό στο μικρόφωνό μου. Είναι αυτό που νομίζετε. Ένα προφυλακτικό. Βοηθάει στην προστασία του εξοπλισμού. Αυτά τα μικρόφωνα δεν πρέπει να βραχούν. Φυσάει και βρέχει πολύ έτσι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να φορέσουμε ένα προφυλακτικό στο μικρόφωνο», εξηγεί η ρεπόρτερ.

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm... #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL