Νόμπελ Ειρήνης: Λευκορώσος ακτιβιστής και δύο οργανώσεις οι νικητές με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο φυλακισμένος Λευκορώσος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Άλες Μπιαλιάτσκι, η ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Memorial και η ουκρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2022.

"Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ θέλει να τιμήσει τρεις εξαιρετικούς υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στις γειτονικές χώρες Λευκορωσία, Ρωσία και Ουκρανία", δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η ίδια κάλεσε τη Λευκορωσία να αφήσει ελεύθερο τον Μπιαλιάτσκι από τη φυλακή.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 920.000 ευρώ), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου κατά την επέτειο του θάνατου του Σουηδού βιομήχανου Άλφρεντ Νόμπελ, με τη διαθήκη του οποίου του 1895 ιδρύθηκαν τα βραβεία.

"Οι τιμηθέντες με το Βραβείο Ειρήνης εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στις πατρίδες τους. Προωθούν επί πολλά χρόνια το δικαίωμα να ασκείται κριτική στην εξουσία και να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών", ανέφερε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

"Έχουν κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια προκειμένου να τεκμηριώσουν εγκλήματα πολέμου, καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάχρηση εξουσίας. Από κοινού καταδεικνύουν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την ειρήνη και τη δημοκρατία".

