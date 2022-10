Ενα ξεχωριστό άλμπουμ-αφιέρωμα στον θρυλικό Λέοναρντ Κόεν

Η «Blue Note Records» ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αξιόλογου νέου άλμπουμ σε παραγωγή του Λάρι Κλάιν (Larry Klein) με τίτλο «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen», που παρουσιάζει εκπληκτικές εκτελέσεις των θρυλικών τραγουδιών του Λέοναρντ Κόεν (Leonard Cohen) από μια εξαιρετική σύνθεση τραγουδιστών μεταξύ άλλων των: Νόρα Τζόουνς(Norah Jones), Πίτερ Γκάμπριελ(Peter Gabriel), Γκρέγκορυ Πόρτερ(Gregory Porter) και Ίγκι Ποπ(Iggy Pop).

«Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του έγινε ο πιο στενός μου φίλος. Ήταν ο πιο σοφός και αστείος φίλος που είχα ποτέ» λέει ο Κλάιν. Αφού πέθανε, διασκεύαζα συχνά τα τραγούδια του με άλλους καλλιτέχνες. Ο ένας λόγος, φυσικά είναι ότι τα τραγούδια είναι πολύ καλά και ο άλλος ότι βοηθούσε να τον αισθάνομαι γύρω μου».

Και συνεχίζει «Ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία να επαναπροσδιορίσουμε αυτά τα ποιήματα και να τα «φωτίσουμε» με διαφορετικό τρόπο».

Ο Ίγκι Ποπ (Iggy Pop) διασκευάζει μία από τις τελευταίες επιτυχίες του το «You Want It Darker» του. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και δύο μήνες αργότερα ο Κόεν έφυγε από την ζωή.

«Δεν υπάρχει κανένας σαν τον Λέοναρντ σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Ιγκι Ποπ.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Pitchfork.