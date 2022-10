Βασίλισσα Ελισάβετ: Πιλότος σχημάτισε στον αέρα το πορτρέτο της

Μία γυναίκα πιλότος δημιούργησε το μεγαλύτερο πορτρέτο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ πετώντας πάνω από συγκεκριμένα σημεία και «σχεδιάζοντας» το περίγραμμά της σε ραντάρ καταγραφής, ώστε για να συγκεντρώσει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση.

Was a privilege to plan and execute this flight for a good cause. Thanks all for your support! https://t.co/zHtJqEmjAi