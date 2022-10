Κριμαία: Σαμποτάζ στη Γέφυρα στο Στενό του Κερτς - Παγιδευμένο φορτηγό εξερράγη προκαλώντας εκτεταμένες φθορές (Βίντεο)

H πυρκαγιά στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

Όπως έγραψε νωρίτερα στο Telegram ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας, μια δεξαμενή καυσίμου πήρε φωτιά σε ένα από τα τμήματα της γέφυρας, με τα αίτια να διερευνώνται.

An object believed to be a fuel storage tank has caught fire on the Crimean Bridge, but the viaduct’s navigable arches sustained no damage, an aide to the head of Crimea, Oleg Kryuchkov, said: https://t.co/yH1ZEOQQDd pic.twitter.com/a6kYo99KTJ